Haïti - Patrimoine : Partenariat entre le Ministère de la Culture et la Faculté des Sciences de l’UEH





Le Ministère de la Culture et l’Unité de Recherches en Géosciences de la Faculté des Sciences de l’Université d’État d’Haïti (FSD-UEH), ont signé une Convention relative à la prospection ainsi qu’à la promotion de deux sites géologiques majeurs du département de la Grand’Anse : la « Grotte Marie-Govin » et le « Rocher Nan Manmèl ». Ces deux sites sont situés respectivement dans la section communale de Danglise (Commune des Abricots) et dans la localité Mamelle (Commune de Moron)



« Cette initiative revêt une double dimension scientifique et culturelle consistant à la prospection de deux (2) sites géologiques , à savoir, la Grotte Marie Govin et le Rocher Nan Manmèl qui constituent des cas d’études pour le Ministère faisant appel à l’Unité de Recherches en Géosciences de la Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti», a expliqué Limond Toussaint, le Ministre de la Culture.



Le Ministre Toussaint a précisé que l’Unité de Recherches en Géosciences de la FSD, aura pour mission de mener des études de prospection sur ces sites et d'en soumettre les résultats au Ministère en vue de leur promotion, valorisation et utilisation à des fins culturelles et touristiques.



De son côté, l’Ingénieur Dominique Boisson, Coordonnateur l’Unité de Recherches en Géosciences de la Faculté des Sciences dit accueillir favorablement cette demande d’expertise du Ministère. Il voit dans cette démarche une possibilité d'aider l’Université à répondre à ses missions affirmant « Cette initiative est pour nous une nouvelle opportunité, un défi même de jouer notre rôle d’Unité de recherche scientifique et de mettre les compétences de nos enseignants et chercheurs au service de la Communauté ».



L’Ingénieur Dominique en a profité pour féliciter le Ministre Toussaint, de vouloir par cette convention faire de la Communauté Universitaire, des partenaires.



HL/ SL/ HaïtiLibre