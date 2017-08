Haïti - Environnement : Changement climatique, le PNUD plaide pour Haïti





Haïti a reçu la semaine dernière la 32ème Réunion du Groupe d’Experts des Pays les Moins Avancés (PMAs) sur le changement climatique à quelques jours de l’Accord de Paris (COP21) qui entre en vigueur le 31 août prochain. Télécharger l’accord de la COP21 http://www.haitilibre.com/docs/l09f.pdf



Lors de son intervention Yvonne Helle la Directrice principale du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Haïti a déclaré :



Extraits du discours d’Yvonne Helle :

« [...] Pour les populations de nombreux pays en développement qui subiront le plus lourd fardeau du changement climatique, l’Accord de Paris ouvre de nouvelles perspectives, plus particulièrement en termes de financements et de renforcement de capacités pour un développement durable et plus résilient.



[...] Pour la période allant de 1996 à 2015, Haïti est classé 3ème parmi les pays les plus affectés par les évènements météorologiques extrêmes. Les impacts socio-économiques sont majeurs [...] Les coûts cumulés des impacts du dérèglement du climat sans prendre de mesures préventives de réduction des risques de catastrophes pourraient s’élever à 1,8 milliards de dollars pour l’année 2025, selon le rapport sur les Contributions Prévues Déterminées au Niveau national (CPDN-Haiti, 2015). Télécharger l’étude sur l’estimation des coûts des impacts des changements climatiques en Haïti : http://www.haitilibre.com/docs/UNDP-HT-ProEnv-EtuEconoCC.pdf



[...] les besoins de financement pour l’adaptation sont élevés et avoisinent les 16,6 milliards de dollars (CPDN-Haïti, 2015) [proposition initiale supérieure à 25 milliards] Télécharger la proposition d’Haïti : http://www.haitilibre.com/docs/CPDN_Republique-d-Haiti.pdf



[...] En tant que PMA et petit état insulaire en développement, Haïti n’est pas en mesure de faire face seule aux effets du changement climatique car ses capacités financières et techniques sont limitées. Or, sans la capacité de gérer les risques et les opportunités, liés au changement climatique à moyen et à long terme, les effets négatifs du changement climatique compromettront les années de progrès vers le développement durable, ainsi que les perspectives de croissance économique.



C’est pourquoi l'élaboration d'un plan national d'adaptation est indispensable pour que l'adaptation et le changement climatique en général soient systématiquement intégrés dans les processus de développement [...] Ce plan d’adaptation doit s’appuyer sur les plans et programmes mis en œuvre par les partenaires techniques et financiers d’Haïti.



Mais Haïti, en tant que seul PMA de la région d'Amérique latine, aura besoin d'un soutien supplémentaire pour développer les structures institutionnelles requises, la base de connaissances et la capacité technique pour lancer un processus fonctionnel, intersectoriel et itératif pour intégrer l'adaptation au changement climatique dans les processus de planification et de budgétisation, nationaux et sectoriels.



Soyez assurés que le PNUD et le Système des Nations Unies dans son ensemble, continueront à soutenir le Gouvernement haïtien dans ses efforts pour faire face aux changements climatiques [...] »



