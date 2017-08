Haïti - RD : Les autorités militaires dominicaines appuient la formation d’une armée en Haïti





Le Ministre de la Défense dominicaine, le Lieutenant-Général Rubén Darío Paulino Sem estime qu'Haïti fait un bond en avant dans la concrétisation de la formation de son armée, dissoute il y a 22 ans. il souligne que dans cette renaissance, Haïti peut être déjà assuré du soutien solidaire pour le développement de son armée des autorités militaire dominicaines.



« Dans la mesure où nous pouvons soutenir les haïtiens dans le développement de leur armée, nous les soutiendrons » a déclaré le Ministre a déclaré le Ministre Paulino Sem « Nous sommes intéressés qu'ils qu’Haïti ait son armée car ils sont également intéressés à avoir une frontière sécurisée [...] Je pense que ce sera un grand pas qu'Haïti va faire avec armée » rappelant qu’une armée était faite pour défendre son territoire et non pour envahir un autre territoire.... »



Il a exhorté les citoyens dominicains à ne pas crainte une quelconque invasion d’Haïti « Nous ne pouvons craindre qu'Haïti va envahir la République dominicaine » soulignant « ce sont des nationalistes et des patriotes, tout comme nous, ils sont intéressés à être souverain dans leur pays [...] »



HL/ HaïtiLibre