Haïti - Économie : Investissements Directs Étrangers modestes en Haïti





La Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) dans son dernier rapport 2017 sur « l'Investissement Direct Étranger (IDE) en Amérique latine et dans les Caraïbes » indique que l’investissement IDE en Haïti sont restés relativement stable ces deux dernières années 105 millions en 2016 et 106 millions en 2015



Un investissement de 90 millions est attendu d'ici 2018 concernant 2 projets de l’industrie de la sous-traitance du secteur du textile des entreprises MAS Holdings (Sri Lanka) et Winds Group (Hong Kong).



De son côté, notre voisin dominicain s’affiche comme champion des Caraïbes dans les Investissements Directs Étrangers captant 2,4 milliards de dollars en 2016 soit 49% des 4.8 milliards de dollars d’investissement totaux dans les Caraïbes (contre 2.2 milliards en 2015 et autant en 2014).



À titre de comparaison dans les 14 dernières années, Haïti a reçu en IDE un montant total de 1,2 milliards.



TB/ HaïtiLibre