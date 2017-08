Haïti - Santé : Inauguration de la 3ème unité de dialyse de l'OFATMA





Lundi, 3 jour après l’inauguration d’une Unité de dialyse aux Cayes http://www.haitilibre.com/article-21791-haiti-sante-inauguration-d-un-service-de-dialyse-aux-cayes.html , le Président Jovenel Moïse a procédé à l'inauguration d'un troisième service de dialyse médicalisée, cette fois-ci à l'hôpital de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) du Cap-Haïtien. Rappelons que la première unité de dialyse de l’OFATMA a été inauguré à l’Hôpital de la Cité Militaire le 17 mai dernier http://www.haitilibre.com/article-20972-haiti-sante-inauguration-d-un-service-de-dialyse-a-l-hopital-ofatma.html . Haïti compte dorénavant 4 services de dialyse en incluant celui de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti.



En présence entre autres, du Maire du Cap-Haïtien, de l'Archevêque et du Ministre des Affaires Sociales, le Chef de l'État a rappelé avec insistance que « L'État doit être au service de la population et non au service d'un groupe de personnes ».



Le Dr. Chalumeau, Directeur médical de l'OFATMA a souligné que cette nouvelle Unité de dialyse n'est pas seulement une affaire institutionnelle, mais l’affaire de tous « La Nation est reconnaissante au Chef de l'État, car la dialyse dans les départements est un progrès extraordinaire » il a en outre fait remarquer que le Centre de dialyse du Nord ramène la nécessité de l'autonomie de gestion et de budgets décentralisés, en vue de la pérennisation de ce type de projet.



Dans son intervention, le Dr. Jacques Jeudy, Directeur du Programme National de Dialyse de l'OFATMA, a affirmé qu'Haïti vivait aujourd'hui un évènement historique dans le domaine de la santé, avec ces trois centres de dialyse, dont deux en province, soulignant que c'est la première fois en Haïti, qu'on a introduit la dialyse péritonéale au sein des unités de dialyse.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21791-haiti-sante-inauguration-d-un-service-de-dialyse-aux-cayes.html

http://www.haitilibre.com/article-21751-haiti-politique-ofatma-defis-et-perspectives.html

http://www.haitilibre.com/article-21219-haiti-sante-dialyse-et-disponibilite-du-service-au-pays.html

http://www.haitilibre.com/article-20972-haiti-sante-inauguration-d-un-service-de-dialyse-a-l-hopital-ofatma.html

http://www.haitilibre.com/article-18269-haiti-sante-dialyse-soulagement-pour-les-patients-de-l-hueh.html

http://www.haitilibre.com/article-17671-haiti-sante-don-de-100-000-dollars-de-taiwan.html



HL/ HaïtiLibre