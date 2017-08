Haïti - FLASH : Accident routier dans le Sud, une dizaine de victimes !





Mardi après-midi sur la Route Nationale numéro 1, un autobus de transport en commun, qui reliait Port-au-Prince et Chambellan est entrée en collision avec un tap-tap qui était immobilisé sur la route à hauteur de Marfranc, selon des témoins.



Une équipe de la Direction de la Protection Civile de Moron, déployée sur place rapportait à son arrivée deux corps sans vie dans l’autobus, le chauffeur et une passagère.



7 blessés ont été transférés dans les hôpitaux les plus proches tandis que les opérations de secours se poursuivaient.



Dernier bilan 4 morts...





TB/ HaïtiLibre