Haïti - Politique : Le couple présidentiel a célèbre Notre-Dame de l'Assomption





Mardi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine et de plusieurs parlementaires a assisté, chez les Frères sous le signe de la solidarité et de l'union, au « Te deum » de la célébration, de Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Patronne entre autres des Capois.



Le Chef de l'État accompagné des autorités locales du Cap-Haïtien, en a profité pour visiter la Mairie de la commune et la Délégation du Nord, où il a discuté avec des représentants de l'État et d'Associations du développement du département.



Rappelons que la veille au soir, le Chef de l'État s'était rendu dans la commune de Ouanaminthe où il a participé aux festivités de la Notre-Dame, rencontré le Clergé, avant de s'adresser aux habitants de la commune, autour de sa vision pour la zone.



Dans une note, « Le Président Moïse, souhaite Bonne fête de la Notre dame de l'Assomption à tous les Cayens, les Capois, les Petit-Goavien, les Ouanaminthais et tous les autres concitoyens des autres communes du territoire dont la Notre-Dame est leur Sainte Patronne ».



HL/ HaïtiLibre