Haïti - Politique : Lancement du programme de crédit «ONA-Fanm»





Cette semaine au Cap-Haïtien, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine, de Chesnel Pierre, Directeur Général de l'Office National d'Assurance-vieillesse (ONA) et de la Sénatrice du Département du Nord, Dieudonne Étienne Luma, a procédé au lancement du programme « ONA-Fanm » en présence de plusieurs dizaines de femmes, pour la plupart des petites commerçantes.



Dans son intervention, la Sénatrice Dieudonne Luma Étienne, à l'origine de cette initiative a remercié, le Chef de l'État et le Directeur Général de l'ONA d'avoir fait de ce rêve une réalité « Près d'une centaine de femmes vont bénéficier d'un prêt de 25.000 Gourdes remboursable sur une durée allant de 6 à 12 mois à un taux de 1% mensuellement » a précisé la Sénatrice Étienne, soulignant que « le fait de permettre aux femmes de commencer une petite entreprise dans un pays où l'accès au crédit devient de jour en jour plus difficile, est une véritable avancée dans le département du Nord », promettant avec le support de la Direction Générale de l'ONA, de continuer à travailler, afin que le programme touche le plus de femmes possibles, surtout dans les milieux ruraux.



Concluant son intervention en rappelant cet adage du folklore haïtien « regleman pa gate zanmi », pour les bénéficiaires à respecter leurs engagements envers L'ONA pour faciliter plus de femmes d’accéder au crédit. Les bénéficiaires n'ont pas caché leurs joie de pouvoir accéder à ce crédit qui va leur permettre de démarrer de petites entreprises dans les domaines variés.



Le Chef de l'État tout en exhortant les bénéficiaires à faire bon usage de ce prêt, à salué le dévouement de la Sénatrice Étienne dont les efforts ont permis que ce programme atteigne le département du Nord.



Notons que les bénéficiaires du programme sont d'abord des membres des Associations de femmes, les autres femmes vont être touchées, sous peu.



HL/ S/ HaïtiLibre