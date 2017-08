Haïti - Politique : Réunion du Comité de haut niveau pour l’élimination du Choléra





Le Comité de haut niveau pour l'élimination du choléra en Haïti co-présidé par le Premier Ministre Jack Guy Lafontant et la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU Sandra Honoré, s'est réuni à la Primature afin d'examiner la situation du choléra en Haïti.



Les membres du Comités ont pris note de la réduction du nombre de cas et de décès en 2017 et des moyens mis en œuvre avant de réaffirmer leur vision commune, selon le Plan National d'Elimination du Choléra, pour éliminer la maladie et sa transmission en Haïti.



Le Premier Ministre a souligné l'importance de l'investissement à long terme dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement comme bases fondamentales de prévention des maladies hydriques. Il a rappelé que la réponse à moyen et long terme, avec le soutien des Nations Unies et des partenaires bailleurs de fonds « restait indispensable pour consolider les acquis [...] »



Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé et Sandra Honoré ont aussi constaté l'amélioration ces derniers mois, du contrôle des cas ces « Le travail des équipes mobiles d'intervention rapide a permis de mieux contrôler la maladie et d'en diminuer l'impact » a souligné la Ministre Clément.



Les membres du Comité parmi lesquels des représentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et de l'Organisation Panaméricaine de la Santé/Organisation Mondiale de la Santé (OPS/ OMS), ont confirmé le succès réalisé en matière de vaccination http://www.haitilibre.com/article-19050-haiti-sante-1-million-de-vaccins-contre-le-cholera-sont-arrives-au-pays.html en particulier dans le Grand Sud et ils ont réaffirmé la nécessité de poursuivre les investissements en infrastructures, eaux et assainissement en parallèle du maintien des capacités de réponse rapide, afin d'éliminer la transmission à terme la maladie http://www.haitilibre.com/article-21415-haiti-sante-optimisme-au-ministere-qui-parle-d-elimination-du-cholera-d-ici-fin-2018.html



En conclusion, le Premier Ministre Lafontant, a insisté sur « la nécessité d'entreprendre toutes les démarches permettant de réunir dans un délai raisonnable le fonds de 400 millions de dollars http://www.haitilibre.com/article-20204-haiti-cholera-echec-du-financement-du-fonds-de-400-millions-de-l-onu.html lancé par l'ONU pour la mise en œuvre de la nouvelle approche des Nations Unies en appui aux efforts du Gouvernement haïtien dans l'éradication de la maladie ».



HL/ TB/ HaïtiLibre