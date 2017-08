Haïti - Diaspora : Le MHAVE cherche à renforcer la coopération avec le Mexique





Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger a reçu la visite de l’Ambassadeur du Mexique Jose Luis Alvaro qui était accompagné de son adjointe, Georgina Marina. Les discussions ont porté essentiellement sur l’identification de projets de coopération impliquant la diaspora haïtienne dans leur conception et/ou dans leur exécution et sur des questions migratoires.



Au cours de cet entretien la Ministre Auguste a manifesté la volonté de voir la matérialisation du projet relatif aux initiatives de la diaspora sous une forme réactualisée en fonction des réalités du moment et en insistant sur l’investissement. À cet effet, elle a sollicité l’aide du Mexique dans un « Projet d’Appui aux Initiatives de la Diaspora pour les Collectivités territoriales » qui aura pour mission entre autres, de répertorier et d’appuyer les initiatives déjà entreprises, de définir avec les autorités des collectivités les besoins en fonction de leur plan de développement communal, de définir les mécanismes d’appui à la diaspora via l’investissement dans les créneaux identifiés dans les plans de développement des communes.



La Ministre a souhaité la coopération du Mexique dans la création d’un réseau de centres d’information sur la migration aussi bien que l’établissement d’un réseau de communication avec les migrants installés au Mexique, particulièrement ceux dont la situation a été récemment régularisée. Une telle aide facilitera la mise en place d’une fédération ou d’une confédération des organisations de la diaspora haïtienne au Mexique.



L’Ambassadeur Alvaro a assuré qu’il fera le suivi de ces demandes et précisé à la Ministre Auguste que le processus de régularisation migratoire des haïtiens à Tijuana et Mexicali était toujours en cours pour les ressortissants haïtiens disposant d’un document officiel, particulièrement un passeport.



HL/ S/ HaïtiLibre