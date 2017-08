Haïti - Politique : La Banque Mondiale subventionne encore le secteur de l’éducation





Les rencontres de travail à Washington de la délégation haïtienne conduite par le Ministre de l'Éducation Nationale, Pierre Josué Agénor Cadet avec la Banque Mondiale (BM) et le Partenariat Mondial pour l'Éducation (PME) en vue de trouver du financement http://www.icihaiti.com/article-21828-icihaiti-washington-le-ministre-de-l-education-nationale-cherche-du-financement.html pour la mise en œuvre de plusieurs projets d’éducation ont été fructueuses et ouvrent de nouvelles opportunités pour Haïti dans le secteur éducatif.



Selon le Ministre Cadet, la Banque Mondiale a confirmé son appui pour un don d’un montant de 30 millions, comme elle l’avait déjà fait entre autres en 2016 http://www.haitilibre.com/article-19191-haiti-education-don-de-30-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale.html . Ces fonds vont notamment permettre de maintenir et d'augmenter la couverture des cantines scolaires au bénéfice des enfants dès la prochaine rentrée des classes prévue le 4 septembre prochain.



D'autres fonds additionnels sont prévus pour Haïti, à cet effet, la contribution globale de la BM pour Haïti, va augmenter de 140 millions, passant de 120 à 260 millions. L’éducation sera particulièrement bénéficiaire de cette augmentation.



Par ailleurs, le PME accorde 16.5 millions de dollars américains en appui pour la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan sectoriel de l’éducation.



Rappelons que le Ministre Cadet était accompagné de Norbert Stimphil, Coordonnateur du projet Education Pour Tous (EPT), de Delima Pierre Directeur Général de L'Office National de Partenariat en Éducation (ONAPE) http://www.haitilibre.com/article-14245-haiti-education-lancement-de-l-office-national-de-partenariat-en-education.html et du Directeur de communication du Ministère, Miloody Vincent.



HL/ HaïtiLibre