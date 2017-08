Haïti - Éducation : 54 étudiants se préparent à faire leurs études en France





Mercredi au Manoir des Lauriers, le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Haïti, conjointement avec le bureau Campus France Haïti ainsi que du Collectif Haïti de France, a organisé une réunion d’information pour les étudiants inscrits dans une université française à la rentrée 2017.



Cet évènement a rassemblé 54 étudiants ayant obtenu un visa d’études et/ou une bourse ainsi que 9 Alumni (anciens élèves) sollicités pour venir partager leur expérience et des conseils avec les étudiants partants.



Cette rencontre visait à dispenser aux étudiants partants pour la France, des informations générales et pratiques sur leur voyage ainsi que sur leurs conditions d’arrivée et de séjour en France. Ils ont ainsi reçu de précieuses informations de Josemar St-Victor, Responsable de Campus France, notamment sur : les procédures administratives (Sécurité sociale, permis de séjour), recherche de logement etc... Ils ont également partagé les expériences d’anciens élèves de retour de France, pour les aider à s’intégrer dans leur nouvel environnement : engagement associatif etc...



Les participants à cette réunion ont enfin assisté à une présentation du Collectif Haïti de France, un large réseau d’Associations, qui peuvent être sollicitées par les étudiants pour manifester leur présence, participer à leurs activités et profiter de leur aide.



L’évènement qui s’est déroulé dans un climat enthousiaste, s’est achevée sur un petit déjeuner informel.



HL/ HaïtiLibre