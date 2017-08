Haïti - FLASH : La biométrie met en échec les haïtiens irréguliers en RD





Le Lieutenant Général Máximo William Muñoz Delgado, Directeur Général de la Migration (DGM) a révélé que lors d’opérations de contrôles migratoires, les inspecteurs de la Migration, avaient saisi entre les mains d’haïtiens en situation irrégulière sur le territoire dominicain, 153 cartes authentiques du Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) appartenant à d'autres personnes et 183 fausses cartes ainsi que 5 cedulas dominicaines et une trentaines de passeports haïtiens falsifiés (faux visas entre autres...)



La DGM informe que les tentatives de fraudes avec de fausses cartes ou avec des cartes authentiques usurpants des identités différentes du porteur, ont été révélées par les inspecteurs des migrations, grâce à l'utilisation de lecteurs électronique et à la comparaison avec la base de données des empreintes biométriques du véritable propriétaire de la carte et de la personne utilisant ce document.



Rappelons qu’en cas d’usurpation d’identité, utilisation d’une carte du PNRE authentique d’une autre personne inscrite, le vrai propriétaire de la carte, en l’absence de l'existence d'une plainte (ce qui est presque toujours le cas) est exclus du PNRE (suppression de son dossier) et sujet a expulsion du territoire dominicain.



L’utilisateur d’une carte du PNRE qui n’est pas la sienne est passible de poursuite légale pour usurpation d’identité et les cartes sont envoyés aux ambassades correspondantes accréditées dans le pays ou aux organismes nationaux compétents.



Par ailleurs, le Lieutenant Général Delgado rappelle qu’une enquête est toujours en cours avec d'autres organismes de sécurité de l'État, afin d'identifier les responsables de la falsification et de production de faux documents sur le territoire dominicain http://www.haitilibre.com/article-21746-haiti-flash-demantelement-en-rd-d-un-laboratoire-mobile-de-faux-papiers-haitiens.html pour les présenter devant la justice.



SL/ HaïtiLibre