Haïti - Championnat U-15 : 3 victoires, 9 buts inscrits, 0 encaissé pour nos Grenadiers





Jeudi dans le cadre Championnat U-15 de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) à l’« International Management Group Academy » (IMG Academy) de Bradenton en Floride, nos jeunes Grenadiers ont vaincu la République Dominicaine [2-0] (but inscrit à la 12’ par Kervens Jolicoeur [1-0] et à 15 minute du coup de sifflet final par Fredler Christophe [2-0])



Avec cette 3e victoire (Haïti-Nicaragua [1-0] et Haïti-Curaçao [6-0] http://www.icihaiti.com/article-21822-icihaiti-football-u-15-deuxieme-victoire-des-jeunes-grenadiers.html , soit 9 buts inscrits et 0 encaissé, nos jeunes Grenadier prenne la tête du Groupe D de la D2. Assuré avec cette victoire d’évoluer en D1 lors de la prochaine édition.



Classement Groupe D :

1. Haïti 9 pts +9

2. République dominicaine 6 pts +2

3. Nicaragua 0 pt -4

4. Curaçao 0 pt -7



