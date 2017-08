Haïti - FLASH : Eclipse solaire, horaires Diaspora USA et Canada





Alors qu’en Haïti tous se prépare à l’éclipse solaire qui se produira lundi 21 août, c’est la diaspora haïtienne qui aura le privilège avant Haïti, d’assister à cet évènement astronomique rare. La communauté haïtienne d’Atlanta, sera particulièrement privilégiée, puisqu’elle pourra assister à une éclipse où 97,15% du soleil sera recouvert par la lune



Selon la NASA cette éclipse solaire pourra être vue par environ 300 millions de personnes. Tout le continent des Amériques, selon leurs positions géographiques, pourra voir l'éclipse totale ou partielle, dont le processus durera entre 2 et 3 heures. L'éclipse totale pourra être observée pendant 2 minutes et 40 secondes.



Horaire d’observation de l’éclipse pour différentes villes américaines :



Chicago l'éclipse commencera à 11:54:19 a.m. et atteindra son maximum à 1:19:47 p.m. pour se terminer à 2:42:37 p.m. ;



Atlanta l'éclipse commencera à 1:05:49 p.m. et atteindra son maximum à 2:36:43 p.m. pour se terminer à 4:01:49 p.m. à Atlanta le soleil sera couvert à 97.15% par la lune ;



; Washington l'éclipse commencera à 1:17:52 p.m. et atteindra son maximum à 2:42:46 p.m. pour se terminer à 4:01:35 p.m. ;



Orlando l'éclipse commencera à 1:19:27 p.m. et atteindra son maximum à 2:51:13 p.m. pour se terminer à 4:14:54 p.m. ;



à New York l'éclipse commencera à 1:23:15 p.m. et atteindra son maximum à 2:44:56 p.m. pour se terminer à 4:00:42 p.m. ;



à Miami l'éclipse commencera à 1:26:56 p.m. et atteindra son maximum à 2:58:22 p.m. pour se terminer à 4:20:45 p.m. ;



à Boston l'éclipse commencera à 1:28:29 p.m. et atteindra son maximum à 2:46:48 p.m. pour se terminer à 3:59:28 p.m.



Au Canada, à Montréal l'éclipse commencera à 1:21:54 p.m. et atteindra son maximum à 2:38:24 p.m.pour se terminer à 3:50:23 p.m.



Mesures de précaution à prendre:

Il est nécessaire de prendre des précautions, le soleil ne devant jamais être regardé directement à l'œil nu, l'observation d'une éclipse du soleil peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversiblesil suffit de quelques minutes pour occasionner des lésions aux yeux, même s'il peut se passer quelques heures avant qu'elles se manifestent chez la personne. Notez que les yeux des enfants de moins de 12 ans en raison d’un cristallin encore très transparent ont les yeux beaucoup plus sensible que ceux des adultes ce qui multiplie le risque de lésions graves.



Il faut avoir des lunettes spéciales éclipse certifiées ISO 12312-2 capables d’arrêter 100% des rayons ultraviolets et infrarouges. Si vous avez gardé des lunettes datant de la dernière éclipse surtout ne les réutilisez pas. Elles sont à usage unique car les rayons abîment leur revêtement.



Les lunettes de Soleil n'offrent pas une protection adéquate et ne doivent pas être utilisées. N’utilisez pas de moyens de protection des yeux alternatif comme : du verre noirci, des films radiologiques, un CD ou d’autres instruments d'optique dépourvus de filtres spéciaux, qui ne protègeront pas vos yeux car ils sont inéfficace.



Même équipé de lunette spéciale éclipse, faites des pauses entre les phases d'observation pour permettra à vos yeux de se reposer. Les enfants ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance pendant l'observation du phénomène



HL/ HaïtiLibre