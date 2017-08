Haïti - RD : 4 haïtiens tués dans une prison dominicaine





Jeudi, 4 prisonniers haïtiens ont été tués dans le pénitencier surpeuplé de la Victoria, réputé comme le plus dangereux de Santo-Domingo, où se trouve incarcéré plus de 8,000 détenus.



Selon un communiqué, le Bureau du Procureur Général confirme que les 4 prisonniers décédés sont de nationalité haïtienne. Les victimes ont été identifiées comme Bruner Ferdinan (détention préventive pour vol qualifié), Dieumanece Jean et Luis Pie (détention préventive pour vol simple) et Yefri Seis (10 ans pour viol).



Le Ministère Public a rapporté qu’une dizaine de détenus avaient agressés et tués les quatre haïtiens dans la prison lors d’un affrontement. Selon les premières informations, il semble que les agresseurs tentaient de faire dire à Bruner Ferdinan, l'un des haïtiens tués avec trois de ses compatriotes, l’endroit où il aurait caché plusieurs centaines de milliers de pesos qu’il aurait volé dans la résidence de deux citoyens chinois à Santo-Domingo, un butin dont la police n’avait retrouvé qu’environ 700,000 pesos sur les 1,3 millions volés.



Le Procureur Général a précisé que durant l'incident, plusieurs agresseurs ont également été blessés légèrement et pris en charge par l’infirmerie de la prison. Il confirme que les auteurs présumés de l'incident ont tous été identifié et qu’il demandera l'imposition de mesures coercitives sévères contre ces détenus.



SL/ HaïtiLibre