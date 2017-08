Haïti - Éducation : À 15 jours de la rentrée scolaire, le Ministère ne semble pas prêt...





À 15 jours de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain, alors que la pression augmente sur les parents qui ne trouvent pas les ouvrages scolaires subventionnés... Miloody Vincent, le Directeur de communication du Ministère de l’Éducation Nationale, n’apporte aucune précision, affirmant « durant le mois d’août, dès que les ouvrages seront disponibles dans les différents points de vente, les parents pourront se les procurer » il laisse même entendre, que certains livres ne sont pas encore imprimés, ce qui n’a rien d'encourageant...



De son côté Jacques François, Responsable du dossier des subvention des manuels scolaires, refuse de faire des estimations sur la quantité de livres scolaires subventionnés, affirmant ne pas avoir en main les chiffres exacts...



Notons que le même constat « d’une impression d’impréparation » avait déjà été fait il y a 15 jours http://www.haitilibre.com/article-21740-haiti-politique-les-livres-scolaires-subventionnes-toujours-pas-disponible.html alors que le Ministère s’était contenté de confirmer que les subventions sur les manuels scolaires pour la rentrée 2017-2018, étaient maintenues cette année à hauteur de 70% pour les manuels scolaires du 1er et 2e cycle soulignant que certains livres du 3e cycle seront subventionnés à hauteur de 60 % pour les établissements scolaires non publics et privés. Pour les écoles publiques, congréganistes nationales ou presbytérales nationales « Le système de dotation d’ouvrages est aussi maintenu ».



Miloody Vincent promet que le Ministère va organiser dans les prochains jours une conférence de presse, pour donner toutes les explications et précisions nécessaires...



