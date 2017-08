Haïti - XIIIe CARIFESTA : Les troupes de danses haïtiennes ont séduit le public





Dimanche à Bridgetown (Barbade), devant plus de 10,000 spectateurs réunis au « Kensington Oval stadium », Haïti et plus d’une vingtaine d’autres nations du Marché Commun Caribéen (CARICOM), ont pris part à la cérémonie d’ouverture officielle de la 13ème édition du Festival des Arts de la Caraïbe (CARIFESTA) qui se tiendra jusqu’au dimanche 27 août 2017.



Cette cérémonie ouverture a été précédée d’un défilé artistique au cours duquel la troupe de danse « Nègès Fla-Vodou » et celles du Bureau National d’Ethnologie et du Théâtre National, ont mis en avant toute l’habileté des créateurs culturels haïtiens dans les arts du spectacle vivant. Mais les riverains ont été surtout séduits par la beauté des costumes.







HL/ HaïtiLibre