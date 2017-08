Haïti - FLASH : Éclipse solaire, le Gouvernement mobilisé





Depuis une semaine le Gouvernement d’Haïti s’est mobilisé en prévision de l’éclipse solaire de ce lundi 21 août afin de diffuser les mesures de précautions au sein de la population.



Marie Greta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique et Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ont confirmé vendredi dernier que leurs ministères respectifs avaient déjà pris toutes les dispositions de prévention nécessaire afin d’informer la population des zones reculées du pays, via les directions départementales et cellules de la Protection Civile.



Léon Rosard Saint Cyr, le Secrétaire d'État à la Sécurité Publique appelle toute la population à la prudence extrême et à éviter de regarder le soleil au moment de l'éclipse et recommande de garder les enfants à la maison ou hors de tout espace où ce phénomène serait visible jusqu'à 5h00 p.m.



En Haïti l'éclipse ne sera pas totale, mais de 75% alors qu’à Atlanta elle atteindra 97.15%.



Horaires d’observation du phénomène pour différentes villes en Haïti :



Port-au-Prince l'éclipse commencera à 1:59:23 p.m. et atteindra son maximum à 3:25:17 p.m. pour se terminer à 4:40:23 p.m ;



Port-de-Paix l'éclipse commencera à 1:55:23 p.m. et atteindra son maximum à 3:22:14 p.m. pour se terminer à 4:38:19 p.m ;



Jérémie l'éclipse commencera à 1:55:34 p.m. et atteindra son maximum à 3:22:11 p.m. pour se terminer à 4:38:06 p.m. ;



Gonaïves l'éclipse commencera à 1:56:37 p.m. et atteindra son maximum à 3:23:14 p.m. pour se terminer à 4:38:58 p.m ;



Cap-Haïtien l'éclipse commencera à 1:56:56 p.m. et atteindra son maximum à 3:23:30 p.m. pour se terminer à 4:39:10 p.m ;



Cayes l'éclipse commencera à 1:57:12 p.m. et atteindra son maximum à 3:23:25 p.m. pour se terminer à 4:38:55 p.m ;



Miragoâne l'éclipse commencera à 1:58:11 p.m. et atteindra son maximum à 3:24:16 p.m. pour se terminer à 4:38:33 p.m ;



Hinche l'éclipse commencera à 1:58:36 p.m. et atteindra son maximum à 3:24:46 p.m. pour se terminer à 4:40:04 p.m ;



Jacmel l'éclipse commencera à 1:59:35 p.m. et atteindra son maximum à 3:25:25 p.m. pour se terminer à 4:40:25 p.m.



Horaires d’observation du phénomène pour différentes villes de la diaspora aux USA :



Chicago l'éclipse commencera à 11:54:19 a.m. et atteindra son maximum à 1:19:47 p.m. pour se terminer à 2:42:37 p.m. ;



Atlanta l'éclipse commencera à 1:05:49 p.m. et atteindra son maximum à 2:36:43 p.m. pour se terminer à 4:01:49 p.m. à Atlanta le soleil sera couvert à 97.15% par la lune ;



; Washington l'éclipse commencera à 1:17:52 p.m. et atteindra son maximum à 2:42:46 p.m. pour se terminer à 4:01:35 p.m. ;



Orlando l'éclipse commencera à 1:19:27 p.m. et atteindra son maximum à 2:51:13 p.m. pour se terminer à 4:14:54 p.m. ;



New York l'éclipse commencera à 1:23:15 p.m. et atteindra son maximum à 2:44:56 p.m. pour se terminer à 4:00:42 p.m. ;



Miami l'éclipse commencera à 1:26:56 p.m. et atteindra son maximum à 2:58:22 p.m. pour se terminer à 4:20:45 p.m. ;



Boston l'éclipse commencera à 1:28:29 p.m. et atteindra son maximum à 2:46:48 p.m. pour se terminer à 3:59:28 p.m. ;



Au Canada, à Montréal l'éclipse commencera à 1:21:54 p.m. et atteindra son maximum à 2:38:24 p.m.pour se terminer à 3:50:23 p.m.



Mesures de précaution à prendre:

Il est nécessaire de prendre des précautions, le soleil ne devant jamais être regardé directement à l'œil nu, l'observation d'une éclipse du soleil peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversiblesil suffit de quelques minutes pour occasionner des lésions irréversibles aux yeux, même s'il peut se passer quelques heures avant qu'elles se manifestent chez la personne. Notez que les yeux des enfants de moins de 12 ans en raison d’un cristallin encore très transparent ont les yeux beaucoup plus sensible que ceux des adultes ce qui multiplie le risque de lésions graves.



Il faut avoir des lunettes spéciales éclipse certifié ISO 12312-2 capables d’arrêter 100% des rayons ultraviolets et infrarouges. Si vous avez gardé des lunettes datant de la dernière éclipse surtout ne les réutilisez pas. Elles sont à usage unique car les rayons abîment leur revêtement.



Les lunettes de Soleil n'offrent pas une protection adéquate et ne doivent pas être utilisées . N’utilisez pas de moyens alternatifs de protection des yeux comme : du verre noirci, des films radiologiques, un CD ou d’autres instruments d'optique dépourvus de filtres spéciaux, qui ne protègeront pas vos yeux car ils sont inéfficace.



Même équipé de lunette spéciale éclipse, faites des pauses entre les phases d'observation pour permettra à vos yeux de se reposer. Les enfants ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance pendant l'observation du phénomène



