Haïti - FLASH : Le Ministère révèle une vaste fraude scolaire





Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale a révélé lundi, que suite à une enquête du Ministère, une fraude de plus de 3 millions de Gourdes, impliquant 68 directeurs d’écoles avaient été mis au jour. Ces directeurs auraient empoché frauduleusement à des fins personnelles, les frais de 750 Gourdes réclamées par le Ministère aux élèves recalés du Bac.



Les responsables de ces établissements, au lieu de déposer ces sommes à la Banque nationale de crédit (BNC) ont remis à leur Direction Départementale de faux reçus de paiement de la BNC, confirmant des dépôts qui n’avaient jamais existé...



Jean Nelson Pierre, le Coordonnateur de la Direction Générale du Ministère a indiqué que ces directeurs qui risquent la prison, vont être remis entre les mains de la justice pour qu’ils s’expliquent.



Le Ministre a indiqué que parmi ces présumés fraudeurs on retrouve entre autres 4 inspecteurs du Ministère, un maire adjoint et un pasteur déclarant « C’est extrêmement grave, cela prouve l’état de dégénérescence de notre société ». Il confirme que les dossiers des accusés avait été transféré lundi au bureau du Secrétaire d’État à la Sécurité publique pour le suivi avec le Commissaire du Gouvernement qui mettra la justice en mouvement contre les accusés.



TB/ HaïtiLibre