Haïti - Politique : Moïse préside une réunion de haut niveau à 14 jours de la rentrée des classes





Lundi au Palais national, à 14 jours de la rentrée des classe le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a réuni l'ensemble des acteurs étatiques concernés par la rentrée des classes, prévue le 4 septembre prochain.



Étaient présent les ministres : Pierre Josué Agénor Cadet (Éducation), Max Rudolph Saint-Albin (Intérieur), Jude Alix Patrick Salomon (Finance), Mme Régine Lamur (Jeunesse), Roosevelt Bellevue (Social), Fritz Caillot (Travaux Publics), du Secrétaire d’État à la sécurité publique Ronsard St Cyr, des directeurs du Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS), de la Caisse d’Assistance Sociale (CAS), de la Police Nationale d'Haïti (PNH), de la Direction de Circulation et Police Routière (DCPR), du Service de transport scolaire Dignité et du Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES).



Le Chef de l'Etat a rappelé la nécessité de mettre en place, au profit des parents et des élèves, des programmes d’urgence, des stratégies de subvention et de dotation d'ouvrages scolaires ainsi que diverses autres initiatives telles que la réhabilitation de la signalisation et des infrastructures routières, le désenclavement et le système d'éclairage des rues, l'assainissement, le transport gratuit des élèves et la fourniture d’un plat chaud quotidiennement aux élèves dans le cadre du Programme National de Cantine Scolaire (PNCS).



Le Président a demandé à tous les acteurs impliqués dans la rentrée des classes de prendre toutes les mesures pouvant garantir une rentrée scolaire dans une ambiance sereine et propice au travail.



À l’issue de cette rencontre le Ministre de l’Éducation Nationale, se voulant rassurant http://www.haitilibre.com/article-21867-haiti-education-a-15-jours-de-la-rentree-scolaire-le-ministere-ne-semble-pas-pret.html affirmant que déjà 1.3 millions de manuels scolaires ont été subventionnés à hauteur de 70% (1er et 2e cycle) et 60% (certains livre du 3e cycle) pour un montant de 600 Millions de gourdes et 500 autres millions sont consacrés au paiement des manuels en dotation dans les écoles publiques et qui seront donc totalement gratuits pour les élèves. Il a ajouté que les ouvrages imprimés par les éditions «Kopi Vit» et « Pédagogies nouvelles» entre autres sont disponibles.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21867-haiti-education-a-15-jours-de-la-rentree-scolaire-le-ministere-ne-semble-pas-pret.html

http://www.haitilibre.com/article-21740-haiti-politique-les-livres-scolaires-subventionnes-toujours-pas-disponible.html



HL/ S/ HaïtiLibre