Haïti - Sécurité : 300 jeunes nouveaux brigadiers volontaires diplômés





300 jeunes Chef de file communautaires, issus des communes de Croix-des-Bouquets, de Tabarre, de Cité-Soleil, de Port-au-Prince, de Delmas et de Pétion-Ville, ont reçu récemment leur diplôme de brigadiers volontaires, après 2 semaines de formation à l’Académie des Perles de Viva Rio-Haïti à Croix-des-Bouquets en collaboration avec l’appui de la Police Communautaire



Leur formation portait entre autres sur la gestion de crise et de conflit, le secourisme, l’éducation civique communautaire, la citoyenneté, le rôle de la Police et la gestion des risques et des désastres.



Pedro Braum, le Coordonnateur de la Viva Rio-Haïti qui a rappelé cette formation visait à sensibiliser les jeunes et à prévenir le crime dans les quartiers défavorisés de l’aire métropolitaine, a félicité ces jeunes pour la discipline dont ils ont fait preuve tout au cours de leur formation.



Le Commissaire divisionnaire Jimmy François, Responsable Départemental par interimi de la Police communautaire espère qu’avec cette formation, ces 300 jeunes brigadiers volontaires, vont pouvoir porter secours aux victimes et sauver des vies, soulignant qu’ils seront également des facilitateurs dans la résolution de certains problèmes et conflits dans leurs communautés respectives.



