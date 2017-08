Haïti - Politique : Une dette de 700 millions de Gourdes à l'OAVCT





Wolff Dubic, Coordonateur, Franck Fils Bonhomme, Coordonateur-Adjoint et Mme Goethie Varnelle Morency, Membre. de la Commission Technique de Restructuration de l’Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT), chargé du redressement de cette institution, sont intervenus pour faire le point sur l’OAVCT dans le cadre des lundi de la presse.



Mme Morency qui a rappelé que la Commission était la réponse des plus hautes autorités face aux crises à répétition de l'OAVCT a révélé « On a trouvé une dette de 700 millions de gourdes à l'OAVCT » soulignant que « les recettes de l'OAVCT doivent permettre de répondre aux besoins des assurés en tout premier lieu et ensuite d'acquitter des redevances envers la la DGI et la paye des employés dont des contractuels [...] Les protestations et les dettes, ont des conséquences néfastes sur la crédibilité de l'institution. La Commission veut assainir les finances, restaurer la crédibilité de l'institution, améliorer la qualité du service. Le processus de paiement des fournisseurs a repris et aussi un mois et demi de paye ont déjà été réalisés... » concluant « Dans le cadre de sa mission, l'OAVCT doit régulariser et réviser toutes les nominations ».



Une dette, qui s’ajoute au autres milliards de dettes des institutions de l’État qu’avait révélé le Premier Ministre Jack Guy Lafontant en juin dernier, lors d’un sombre bilan de la situation de l’État haïtien http://www.haitilibre.com/article-20863-haiti-flash-l-economie-d-haiti-au-bord-de-l-abime.html



De son côté Franck Fils Bonhomme a déclaré, « les mesures de redressement et d'assainissement que l'on prend le sont en vertu de la loi. L'OAVCT n'a pas la mission de faire du social, cette réforme est nécessaire et importante pour toute la population » rappelant que « La Commission Technique de Restructuration de l'OAVCT n'a pas mandat de privatiser l'institution, elle cherche l'efficience et l'efficacité dans l'utilisation des ressources de l'OAVCT, » annonçant le lancement des vignettes personnalisées pour les motocyclettes et l’ouverture d'un service dédié aux grands contribuables à Tabarre.



HL/ S/ HaïtiLibre