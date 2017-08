Haïti - Social : Martine Moïse distribue des Kits scolaires





Mardi au Palais municipal de Delmas, afin d’aider les parents les plus défavorisés à préparer, dans de meilleures conditions, la rentrée des classes, la Première Dame, Martine Moïse, accompagnée de Régine Lamur la Ministre de la Jeunesse, a participé à une distribution de kits scolaires et de chaussures à plus de 2,000 élèves des écoles nationales du Canada et de Pierre Labritie.



Dans son intervention, Martine Moïse a insisité sur l’importance de l’éducation comme outil pour construire de nouveaux citoyens capables de participer au projet de reconstruction nationale. Tout en réitérant sa volonté d’accompagner les enfants nécessiteux, la Première Dame a appelé tous les acteurs du système à jouer leur partition afin de faire de l’année académique qui s’en vient, une réussite totale.



La Première dame a promis d’être aux côtés des enfants durant toute l’année scolaire et insisté sur un ensemble de mesures adoptées pour soulager les parents et les élèves durant l’année dont le transport gratuit des élèves et la fourniture d’un plat chaud quotidiennement aux élèves dans le cadre du Programme National de Cantine Scolaire (PNCS).



Elle a également évoqué le renforcement des programmes « Tout pou ti moun yo » et « Konte m, mwen konte » tut en rappelant que ces programmes visent respectivement à augmenter le nombre de garderies dans le pays pour les enfants de 0 à 5 ans et permettre aux enfants dès leur naissance d’avoir des pièces d’identification.



S’adressant aux parents, la Ministre Régine Lamur a souligné que le développement collectif de la société et l’épanouissement personnel, favorisent la scolarisation et la nécessité de travailler à offrir aux enfants un environnement d’apprentissage sain. Considérant les enseignants comme des acteurs incontournables du développement du pays, la Ministre a saisi l’occasion pour les féliciter et les encourager à travailler à l’amélioration du niveau de l’enseignement en Haïti.



SL/ HaïtiLibre