Haïti - Éducation : Suivi des sanctions contre les fraudeurs aux examens d'État 2017





Jeudi une réunion autour du suivi des sanctions prévues contre les fraudeurs (candidats ou écoles) aux examens d'Etat 2017 s'est tenue entre Meniol Jeune, le Directeur Général du Ministère de l’Éducation Nationale, les membres de la Commission des Examens d'État et d'autres hauts cadres de la Direction Générale.



Meniol Jeune a dit souhaiter que la communauté éducative et la population en général soit informée au plus tard la semaine prochaine sur les sanctions envisagées contre les fraudeurs aux examens d'Etat affirmant « Il faut respecter nos engagements et envoyer un signal clair à tous ceux qui enfreignent les règlements et fonctionnent hors des normes édictées par le Ministère ».



Le Bureau National des Examens d’État (BUNEXE) de concert avec la Commission des examens a identifié une liste de fraudeurs méritant un avertissement ou une sanction claire de l'autorité de régulation du secteur éducatif. Selon la gravité de la faute, une échelle de sanction allant d'un avertissement à la suspension de la participation aux examens d'Etat ou à au retrait pur et simple du permis délivré aux écoles est envisagé.



Le Ministère rappelle que les Directions Départementales d’Éducation (DDE) doivent collaborer à cette démarche et fournir tous les cas avérés de fraude dans leur région.



HL/ HaïtiLibre