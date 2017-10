Haïti - Environnement : Réparation et constructions de bateaux de pêche à St Jean du Sud





Depuis le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, ONU environnement en partenariat avec l’ONG Pêche Artisanal et Développement Intégré, a déjà favorisé dans la zone de St Jean du Sud / Abacou, la réparation de 16 embarcations de pêche et en a construit 4 autres.



Cette initiative vise à permettre aux pécheurs dont les bateaux ont été endommagés ou détruits, de pouvoir aller pêcher en haute mer. En effet, ces pécheurs privés de leur bateau, pour répondre à leurs besoins économiques, pêchaient dans les environnements immédiats des mangroves malgré le faible volume de poissons pêché. Certains n’hésitaient pas à couper les mangroves pour en faire du charbon de bois. Cette surexploitation de l’espace marin, provoquait la détérioration de l’écosystème de mangrove de la zone.



Précision que cette initiative est supportée financièrement par l’ONU environnement avec un fond du gouvernement de la Norvège et par la Banque Interaméricaine de Développement (BID).



