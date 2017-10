Haïti - Guadeloupe : Le CIAT cherche à s’inspirer de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre





Vendredi, dans le cadre d'un Programme d'Appui Inter-institutionnel aux Fonctions Urbaines (PAIFU) a pris fin la mission de 3 jours d’une délégation haïtienne du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT) venu en Guadeloupe pour s'inspirer de la rénovation urbaine réalisée à Pointe-à-Pitre, considérée comme une référence dans la région, pour éventuellement appliquer ce qui est transposable à Port-au Prince en fonction des ressources financière, des projets et de la culture haïtienne.



Durant son séjour la délégation haïtienne forte d’une quinzaines de personnes a visité plusieurs réalisations avant d’entreprendre la visite de la rénovation urbaine des Abymes et de Pointe-à-Pitre, considérée comme une référence dans la région. Les membres de la délégation ont également pris connaissance des projets qui restent à bâtir afin d’avoir une vision complète.



Dès les premières infrastructures visitées, les membres de la mission haïtienne ont pris conscience de la disproportion des faibles moyens dont disposent Haïti par rapport à la Guadeloupe « Nous avons découvert de belles réalisations dans cette rénovation. Pour Port-au-Prince, nous sommes arrivés à mobiliser 32 millions d'euros de l'Europe sur 5 ans. Le challenge, pour nous, est de voir ce que nous pourrons faire avec ce financement, tout en tenant compte de notre réalité économique. Nous avons aussi des problèmes de manque d'expertise et nous n'avons pas de société spécialisée en aménagement du territoire [...] » a commenté l’urbaniste haïtienne Rose-May Guignard.



Néanmoins ces échanges pourraient permettre de créer un cadre propice à des expériences de travail collégial afin d’aider Haïti à mieux comprendre le montage des opérations de rénovation urbaine et permettre d’envisager leur application en Haïti et d'être ainsi plus performant dans le montage de dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires.



Il a été également question d’envisager un réseau de compétences entre la Guadeloupe et Haïti. Selon l'urbaniste Francis Ampe « la rénovation du Centre-ville de Port-au-Prince peut s'inspirer de celle de Pointe-à-Pitre, même si la situation urbaine et politique ainsi que les moyens financiers ne sont pas les mêmes ».



HL/ HaïtiLibre