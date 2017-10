Haïti - FLASH : Nos Grenadières remportent la Coupe Caraïbes 2017





Dimanche au stade Sylvio Cator, dans le cadre de la grande finale de la Coupe Caraïbes, la sélection féminine haïtienne des moins de 17 ans (U-17) après avoir écrasé Port-Rico [3-0] http://www.icihaiti.com/article-22434-icihaiti-coupe-caraibes-u17-les-grenadieres-ecrase-porto-rico-[3-0].html humilié Cuba [3-0] http://www.haitilibre.com/article-22472-haiti-actualite-zapping.html a donné une sévère leçon aux Bermudes [4-1] remportant le trophée de Championne de la Coupe Caraïbe U-17.



Une victoire qui qualifie également nos jeunes Grenadières pour le Championnat qualificatif de la CONCACAF, pour la Coupe du Monde Uruguay 2018.



D’entrée de jeu nos Grenadières prennent le contrôle du ballon et 8 minutes plus tard sur un tir de Milan Pierre, inscrivent le premier but [1-0]. Danielle Etienne, à la 32’ renforce le score contre les Bermudes [2-0]. Toutefois, nos Grenadières ne peuvent éviter un tir de Nia Christopher juste avant les mi-temps qui inscrit le premier but pour les Bermudes [2-1].



Au retour des vestiaires, les Grenadières qui n’ont rien perdu de leur énergie, poursuivent sur le même rythme. À la 60’ Rachelle Caremus sur un coup franc inscrit un 3e but pour Haïti [3-1]. À la 79’ Samantha Dumont inscrit l’ultime but de cette grande Finale de la Coupe Caraïbe 2017 en faveur d’Haïti [4-1].



Un tournoi brillamment remporté par nos extraordinaires Grenadières, 3 victoires, 10 buts inscrits, 1 seul encaissé.



Un gros bravo les filles, Haïti est fier de vous !



BF/ HaïtiLibre