Haïti - Canada : Le Ministre Fleurant souhaite un renforcement de la coopération





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a reçu la visite du nouvel Ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André Frenette. Les deux hommes ont échangé sur les relations bilatérales des deux pays.



Dans ses propos préliminaires, le Ministre Fleurant a salué l’appui du Canada qu’il considère comme un partenaire privilégié d’Haïti « La coopération bilatérale entre Haïti et le Canada a porté fruit, le pays souhaite un approfondissement dans ces relations, notamment dans le domaine du développement ».



Il a attiré l’attention de l’Ambassadeur Frenette sur la détermination du Président Jovenel Moise, à combattre la corruption sous toutes ses formes et à sortir le pays de la pauvreté. Par ailleurs, il s’est engagé à transmettre à l’Ambassadeur le document des projets prioritaires du Gouvernement haïtien, afin de pouvoir aligner le Programme pays du Canada, autour de ces projets tout en prenant en compte les priorités du Canada...



L’Ambassadeur du Canada a confirmé au Ministre qu’Haïti était une priorité pour son pays et assuré que le Canada continuera d’accompagner Haïti dans son processus de développement. Il en a profité pour exprimer au Ministre Fleurant les préoccupations du Canada sur la question de la santé en Haïti et réitérer son soutien à ce secteur de coopération. Il a également confirmé au Ministre Fleurant, l’extension du Programme d’appui du Canada à la Police Nationale d’Haïti (PNH) pour une période de 18 mois.



HL/ HaïtiLibre