Haïti - FLASH : Mardi de manifestations dans la zone métropolitaine





Hier lundi le Premier ministre Jack Guy Lafontant a donné une conférence de presse, dans laquelle il a parlé des manifestation violente de ces derniers jours http://www.haitilibre.com/article-22440-haiti-securite-la-police-reprime-une-manifestation-anti-gouvernement.html , émaillées d’actes de violences, s’attaquant aux biens d’autrui, brisant les pare-brises de véhicules, où les manifestants en colère jettent des pierres sur les gens et mettre le feu à des pompes à essence, il a rappelé que ces comportements ne sont pas et ne peuvent pas être acceptés ou tolérés.



Il a rappelé que la justice va poursuivre tous les contrevenants, et invité la branche judiciaire sévir contre les fauteurs de troubles.



Le PM a affirmé que le Gouvernement en place ne laissera pas un groupe de personnes prendre le pays en otage, et informé que des instructions ont été passées à la Police nationale d’Haïti (PNH) en vue d’accompagner toute manifestation organisée suivant les prescrits de la loi.



Rappelons que le 17 octobre Jean Charles Moïse le leader de la plateforme de l’opposition radicale « Pitit Desalin » présent lors d'une manifestation a confirmé qu’il était là pour réclamer le le départ du Chef de l’État « Je ne suis pas sur le béton pour autre chose. Je reviens du Nord et du Sud, tout le pays réclame son départ car il n’a pas été à l’écoute des revendications de la masse ». http://www.haitilibre.com/article-22440-haiti-securite-la-police-reprime-une-manifestation-anti-gouvernement.html



Tandis que des responsables et des militants politiques de l'organisation politique Fanmi Lavalas dont Schiller Louidor et le Député Printemps Bélizaire, ont réaffirmé leur ferme détermination de renverser Jovenel Moïse.



Ce mardi 24 octobre est prévu une nouvelle manifestation de l'opposition contre le pouvoir en place,pour exiger le départ du chef de l’État, protester contre le budget... De son côté Heidi Fortuné, le ministre de la Justice informe qu’il tentera de freiner tous les actes et incidents violents qui se produiront lors de cette journée, et appelle les manifestants au respect du lieu d’attroupement sous peine de sanctions.



Frantz Lerebours, le porte-parole de la PNH a déclaré « La police réagira conformément à ce que la loi prévoit. »



HL/ HaïtiLibre