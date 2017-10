Haïti - Politique : Les maires de l'Ouest s’engagent dans la lutte contre la corruption





Samedi à l’Hôtel Royal Decameron, sur la Côte des Arcadins, les maires de l'Ouest qui participaient depuis la veille à un séminaire de formation, d’informations et de sensibilisation de deux jours sur la lutte contre la corruption autour du thème « Vers l'implication des élus locaux dans la lutte contre la corruption » ont signé au terme de ce séminaire, un acte d'engagement à combattre activement la corruption dans leurs collectivités respectives.



Cet acte symbolique signé en présence en présence de Jude Edouard Pierre, Président de la Fédération Nationale des Maires Haïtiens (FENAMH) et maire de Carrefour, du Major David Basile Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et de Fednel Monchery Directeur Général du Ministère de l'Intérieur, comprend 11 résolutions.



Ces résolutions portent sur différentes sphères d'intervention telles que la prévention et la répression de la corruption dans les administrations locales ; la rationalisation dans la gestion des ressources ; la bonne gouvernance et la bonne gestion axée sur les résultats ; la transparence et la reddition des comptes; l'implication accrue des citoyens dans la gestion de leurs communes ; la collaboration avec l'ULCC et les autorités judiciaires dans la conduite des enquêtes sur la corruption.



Ce séminaire en faveur de la lutte contre la corruption dans laquelle se greffe l'injonction légale, aux termes de loi du 18 février 2008 de remplir le formulaire sur la déclaration de patrimoine s'arrêtera le mois prochain dans deux autres départements et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les maires de la république en soient touchés.



HL/ HaïtiLibre