Haïti - Diaspora : 211e de la mort de Dessalines, message du Consul de Chicago





Dimanche 22 octobre à l’Église Notre-Dame de la Paix à Chicago, dans le cadre de la commémoration du 211e anniversaire de la mort de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines (17 octobre) Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti, devant un grand nombre de membres de la communauté haïtienne de Chicago rassemblée en cette triste circonstance a délivré un message que nous vous invitons à partager.



Message du Consul Lesly Condé :



« Chers frères et soeurs membres de la Communauté,

Chers amis d'Haïti,

Chers compatriotes,

Friends of Haiti,

Frè m ka sè m yo,



Je suis ravi de vous voir assez nombreux pour participer, cette année encore dans la maison du Seigneur, à la commémoration d'un anniversaire de la tragique disparition de Jean-Jacques Dessalines, le Père de la Nation Haïtienne. Comme toujours, il m'est agréable de vous revoir, et de vous transmettre les chaleureuses salutations du Consulat Général d'Haïti à Chicago. Je dois, au nom de la Communauté Haïtienne de Chicago, remercier la Mission Catholique Haïtienne de l'Archidiocèse de Chicago et l'Église Notre Dame de la Paix qui sont toujours présentes lors de la commémoration des dates importantes de notre histoire, et prêtes à nous accompagner en toutes circonstances.



Cette année, nous commémorons le 211ème anniversaire d'un tragique événement qui changea, à tout jamais, le cours de l'histoire du Premier État Noir du Nouveau Monde, seulement deux ans après sa naissance. Même si on ne peut pas changer l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que nous serions aujourd'hui si la vision de Jean-Jacques Dessalines avait triomphé. Cette question a été savamment banalisée par nos livres d'histoire. Il demeure certain que, même face aux nombreuses pressions de ses propres compagnons d'armes, Dessalines demeura soudé aux héros inconnus de notre indépendance. On peut dire qu'après avoir défait les troupes françaises, le Père de notre nation fut, à son tour, défait par ses propres compatriotes.



Pourtant, au lieu de nous lamenter sur les humiliants détails de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, et au lieu de nous attarder sur ce que notre nation aurait pu être, nous devons célébrer la vie de ce grand homme, et en tirer des leçons impérissables qui sont capables de nous guider, génération après génération. Jean-Jacques Dessalines est un puissant exemple de bravoure, de ténacité et de clairvoyance. Son attachement à la cause de la dignité humaine fait de lui un admirable géant dont la magnanimité transcende nos frontières. Cependant, nombreux sont ceux qui ont cherché et cherchent encore à minimiser ses exploits et l'importance de notre pays à l'échelle mondiale. C'est à chacun de nous qu'il revient de glorifier Jean-Jacques Dessalines, d'être fier de lui, et de nous laisser guider par son exemple. Son pragmatisme nous sera particulièrement salutaire en ce moment car notre nation a désespérément besoin de la sagesse de tous ses fils.



En terminant, je vous remercie tous d'être venus. Remercions cette Église et la Mission Catholique pour leur solidarité et leur hospitalité. Enfin, demandons au Seigneur de protéger le pays de Dessalines, et d'accorder à nos frères et à nos soeurs toute la sagesse qu'il leur faut en ces moments de grande délicatesse.



Merci de votre attention. »



HL/ HaïtiLibre