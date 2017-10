Haïti - Environnement : Nos militaires du Corps de génie ramassent les ordures !





Dans le cadre d'un partenariat avec le Ministère de la Défense, la Mairie de l'Arcahaie a organisé deux journées de nettoyage et d'assainissement au centre-ville de l'Arcahaie.



Les militaires du Corps du Génie ont nettoyé les rues de la Cité du Drapeau à l’aide de pelleteuses on ramassé et évacué 120 m3 de résidus solides et aplani un terrain de 1,000 m2 situé à quelques pas du marché public de l'Arcahaie.



Ces militaires ont aussi, avec la plus grande humilité, sensibilisé la population archeloise sur l'importance de l'entretien des espaces urbains.



« Construire une Force de Défense selon les prescrits constitutionnels au service du développement d'Haïti est aujourd'hui la mission prioritaire » affirme le Ministère de la Défense.



HL/ HaïtiLibre