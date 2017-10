Haïti - RAPPEL : Inscriptions ouvertes pour les recalés du bac permanent (session décembre)





Conformément au calendrier scolaire du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) pour l’année académique 2017-2018, la première session des examens du bac permanent pour les recalés se tiendra du 18 au 21 décembre 2017.



A cet effet, le Ministère rappelle à la communauté éducative en particulier et au public en général que les inscriptions des candidats sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2017 dans toutes les Directions Départementales d’éducation (DDE).



Seuls les candidats recalés en terminale sont habilités à participer aux épreuves.



Éléments à soumettre au moment de l’inscription :



- Fiche de participation aux dernières épreuves ou attestation du MENFP ;



- Deux photos d’identité ;



- Frais de participation de 750 gourdes par candidat.



Le Ministère rappelle que les candidats recalés ne peuvent, en aucun cas participer à la session des nouveaux candidats prévue en juin 2018 et qu’ils doivent s’inscrire obligatoirement à la session des recalés. Cette décision répond à la nécessité d’avoir une meilleure gestion des flux de candidats aux examens du bac et de trouver les Centres d’examens les plus appropriés pour la passation des épreuves.



