Haïti - Politique : Vers une transformation des communautés frontalières





Suite à l’atelier intersectoriel de réflexions sur la problématique de la bande frontalière le 11 août dernier http://www.haitilibre.com/article-21800-haiti-politique-atelier-de-reflexions-sur-le-developpement-de-la-zone-frontaliere.html Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe a rencontré cette semaine les élus des communes frontalières au sujet de la stratégie de développement et d’aménagement de ce territoire.



Dans ses propos d’ouverture, le Ministre Fleurant a exprimé l’intérêt du Président Moise de la transformation des communautés de la zone frontalière en mettant à leur disposition des fonds d’investissement publics pour favoriser graduellement l’essor de ces collectivités et confirmé que l’administration gouvernementale prend l’engagement de transformer durablement l’image de ces zones généralement qualifiées de sous développées.



Fleurant a convié les maires à faire part des perspectives de développement pour leurs collectivités en fonction de leur potentialité de manière à ce que celles-ci soient inscrites dans un plan de développement économique et social de la zone frontalière que le Ministère de la Planification est en train de concevoir dans le cadre d’une approche inclusive.



Au cours de cette réunion, Peretz Ebert Peltrop, le Directeur de l’Aménagement du territoire, du Développement local et régional (DATDLR) du Ministère a fait une présentation de la bande frontalière dans ses multiples dimensions et soumis aux élus locaux les grandes orientations stratégiques et les axes programmatiques. De leurs côtés, les maires ont remis au Ministre Fleurant leur plan communal et en ont profité pour poser les problèmes aussi bien communs que spécifiques à leurs collectivités.



Luma Démétrius, le Président de l’Association des maires de la zone frontalière espère que cet exercice s’inscrira dans une perspective d’amélioration des conditions de vie de la population frontalière. Il a invité également maires à s’armer de force et de courage pour être les promoteurs de ce développement dont on ne cesse de parler...



Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des efforts du gouvernement, d’actualiser le diagnostic de la bande frontalière, de finaliser sa stratégie de développement et d’aménagement et d’élaborer un projet multi-sectoriel.



HL/ HaïtiLibre