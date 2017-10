Haïti - Politique : Réunion autour des projets financés par les États-Unis dans le Sud-Est





Cette semaine à la Mairie de Jacmel s’est tenu une réunion entre le Maire de Jacmel Marky Kessa, Pierre Michel Lafontant le Délégué Départemental du Sud-Est et Mme Robin Diallo la Chargée d'affaires par intérim de l'Ambassade américaine en Haïti http://www.haitilibre.com/article-21928-haiti-diplomatie-le-charge-d-affaires-americain-quitte-haiti.html



Il s’agissait d’une rencontre autour des Activités financées par les États-Unis dans le Sud- Est. Après un survol de certains problèmes dont ceux de la Justice et de la Police, Pierre Michel Lafontant a résumé certains projets qui tiennent à cœur aux autorités du département.



Mme Diallo en a profité pour mettre de l’avant certains projets financé par l'Ambassade Américaine au niveau du Sud-Est notamment le programme « Kore Lavi » et d'autres dans le secteur santé, regrettant que les actions entreprises par les États-Unis restent souvent méconnues du public.



Le Mairie de Jacmel et le Délégué du Sud-Est ont plaidé pour l'octroi de bourses d'études aux USA, tout en s’assurant que les bénéficiaires de ces bourses ne restent pas aux États-Unis et retournent en Haïti après leurs études.



Mme Diallo s’accorde pour dire que cette rencontre cordiale, pourrait favoriser d’autres actions de l’Ambassade américaine à l’avenir. Toutefois, en diplomate expérimentée elle s’est bien gardé de faire des promesses ou de préciser les domaines de ces éventuelles actions.



