Haïti - FLASH : Jean-Charles Moïse hospitalisé d’urgence





Vendredi matin, Moïse Jean-Charles l'ex-candidat défait à la présidence et leader du Parti de l’opposition radical « Pitit Dessalin », a été victime d'un « sérieux malaise » et a dû être hospitalisé, selon les informations de son avocat Me Evelt Fanfan, qui précise que son client ne se portait pas bien depuis jeudi soir, et ce n'est que vendredi matin qu'il a été transporté d`urgence dans un centre hospitalier.



L'ex-sénateur très affaibli a subi de nombreux tests médicaux, mais le problème de santé dont il souffre n'a pas été rendu public, laissant place sur les médias de la capitale aux plus folles rumeurs...



Dernière minute : selon Me Evelt Fanfan, qui refuse de donner le nom du Centre hospitalier où est soigné son client pour des raison de sécurité,, J-C. Moïse, souffrirait d’épuisement « Les médecins lui ont intimé une exigence de repos absolu. Ils vont évaluer sa situation au fur et à mesure afin de prendre de nouvelles décisions. Un fait est certain, il va bien » en attendant un communiqué officiel des médecins.



Le Député Gary Bodeau a déclaré « Je souhaite bon rétablissement à Moise Jean-Charles. J'invite Jovenel Moïse à lui rendre une visite »...



Réagissant à la nouvelle, le Président Jovenel Moïse a déclaré « L'hospitalisation du leader politique Pitit Dessalin Moïse Jean-Charles me touche énormément. Je lui souhaite un prompt rétablissement ».



SL/ HaïtiLibre