Haïti - AVIS : Reconstruction du Palais National, délai du Concours prolongé





Suite à l'enthousiasme des professionnels architectes haïtiens et internationaux à participer au concours d'architecture pour la reconstruction du Palais National d'Haïti http://www.haitilibre.com/article-22306-haiti-flash-concours-d-architecture-pour-la-reconstruction-du-palais-national.html le Groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national avise :



Le délai accordé pour la remise des dossiers de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) sera prolongé de (21) jours calendaires soit jusqu'au 21 novembre 2017, à midi.





Les entreprises individuelles devront présenter des états financiers signés par un comptable membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agrées d'Haïti (OCPAH) ;





Les entreprises en nom collectif et sociétés anonymes devront présenter leurs états financiers audités par une firme comptable ou un consultant indépendant, dument autorisé, membre de l'OCPAH.





L'adresse email de correspondances et d'informations est : reconstructionpalaisnational@uclbp.gouv.ht



Au besoin, contactez l'Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) pour le montage de dossiers de groupement et la facilitation pour l'obtention des documents au Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) et à la Direction Général des Impôts.



Le Collège National des ingénieurs et architectes Haïtiens (CNIAH) est disponible pour appui aux professionnels pour la préparation de leurs dossiers et pour le montage des partenariats :



Secrétariat du CNIAH

Email : info@niah.org

Tél. : 509-2943-1111



Secrétariat général du CNIAH

Email : edith.hilaire@conseilsmeh.com

Tél. : 509-3496-2709



La participation d'un même sous-traitant y compris les experts individuels à plus d'une proposition n'est pas permise.



Un consultant pour être pré-qualifié doit obtenir pour sa soumission une note minimale de 75 points sur 100 (soixante-quinze points sur cent).

Aucun des critères n'est cause de disqualification.



HL/ HaïtiLibre