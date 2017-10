Haïti - Culture : Le Ministère salue le départ pour l’au-delà du chanteur Paul Edouard Jean





Suite au décès du chanteur Paul Edouard Jean alias « Papi Polo » (1945-2017) de l’orchestre Tropicana, le DIrecteur Général Michel Lapin, au nom du Ministère de la Culture a envoyé un message de sympathie :



Message de sympathie du Ministère de la Culture :

« Le Ministère de la Culture et de la Communication pleure le départ du talentueux musicien et parolier de l’Orchestre Tropicana d’Haïti, Paul Edouard Jean, survenu le mercredi 25 octobre au Cap-Haïtien http://www.haitilibre.com/article-22520-haiti-actualite-zapping.html



Intégrant l’Orchestre Tropicana d’Haïti dans les années 70, ce chanteur-compositeur émérite a su faire montre de son talent immense, de sa polyvalence musicale, de sa discipline, de sa rigueur. Ainsi, est-il devenu l’un des Ténors de la « Fusée d’or » en particulier, de la musique haïtienne en général.



Le Ministère de la Culture et de la Communication envoie ses plus profondes sympathies au secteur culturel haïtien, aux membres de la famille du défunt et à ses frères musiciens de l’Orchestre Tropicana d’Haïti ».



HL/ HaïtiLibre