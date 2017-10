Haïti - Actualité : Zapping...





Haïti Solidaire de l’Espagne mais... :

Vendredi, suite à la déclaration d’indépendance de la Catalogne contesté par l’Espagne, le Président Jovenel Moïse [conscient des centaines de millions de la coopération espagnole en Haïti] a fait connaître la position officielle d’Haïti « Nous appuyons une Espagne forte, stable et solidaire » en réponse, l'Ambassade d'Espagne en Haïti a remercié vendredi le Président Jovenel Moïse pour son appui.



À l’opposé le Député Gary Bodeau a déclaré « Je supporte le Parlement et le Gouvernement Catalan. Haïti a toujours été à l'avant-garde de toutes les luttes qui ont façonné l'humanité... »



Arrestation de 2 dangereux Chefs de Gang :

Au Cap-Haïtien, la police a annoncé l’arrestation de 2 présumés chefs de gang. Il s’agirait de Luckson Jean-Baptiste (18 ans) alias « Ti Jerry » et de Dieuseul Louis (35 ans), accusés d’assassinat, de tentative d’assassinat et de détention illégale d’armes à feu.



La Présidence nie... :

Lucien Jura, le Porte-parole de la Présidence, nie toute implication de l’Exécutif dans la mesure d’interdiction de quitter le pays prise par le Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-22511-haiti-flash-deux-anciens-ministres-sous-privert-interdit-de-quitter-le-territoire.html contre les ex-ministres de la justice Me. Camille Junior Edouard et des Finances Yves Romain Bastien



Petit-Goâve : Fin de cavale pour 3 des 11 mineurs évadés :

3 des 11 mineurs évadés du sous-commissariat de Petit-Goâve, le 16 Octobre dernier, ont été repris, a annoncé le commissaire du gouvernement Me. Foudji Pierre, précisant que 3 policiers ont été placés en isolement dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-22427-haiti-flash-evasion-de-11-mineurs-de-la-prison-du-sous-commissariat-de-petit-goave.html



Réception de 3 excavatrices neuves :

Cette semaine, le ministère des Travaux publics a reçu trois excavatrices sur un total de 490 matériels et équipements lourds qu’il compte se procurer pour 123 millions de dollars http://www.haitilibre.com/article-22300-haiti-politique-le-gouvernement-achete-pour-123-millions-de-dollars-d-equipements-lourds.html pour effectuer des travaux d’infrastructures dans le pays.



Suivi des travaux d’infrastructures :

Les travaux de construction en béton de la rue principale (3,2 km) de la ville de Camp-Perrin, dans le département du Sud, exécutés par le Ministère des Travaux Publics ont démarré cette semaine. La construction de la route de Plaisance (Nord) en est à sa phase finale ; celle du tronçon Camp-Coq/Vaudreuil est très avancée



