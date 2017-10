Haïti - Environnement : Le Gouvernement s’engage dans la lutte contre le réchauffement climatique





Vendredi, dans la cadre de la 4ème Édition des « Vendredis de l’environnement » le Dr. Fritz Nau, Coordonateur du Bureau National de l'Ozone (BNO) du Ministère de l’Environnement (MDE), a confirmé « Haïti a ratifié le Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone » précisant « La mise en œuvre de ce Traité International est à la charge du Ministère, lequel exercera cette responsabilité au travers du BNO ».



Rappelons que la mission du BNO est de veiller à la conformité d'Haïti des prescrits de ce Protocole visant l'atteinte de son objectif universel de faciliter la régénération de la couche d'ozone d'ici 2065 et de contribuer à la politique d'atténuation des gaz à effet serre en réduisant l’élévation de la température de l'atmosphère de 0.5 degré Celcius d'ici la fin du siècle.



Dans son intervention, le Docteur Nau a souligné que 98% des substances affectant la couche d’Ozone dépendant des Gaz à Effet de Serre (GES), se retrouvent dans la filière du froid « Connaissant les conséquences que peut avoir l’appauvrissement de la couche d’Ozone sur le fonctionnement de l’écosystème, le BNO a entrepris plusieurs initiatives. Nous pouvons citer entre autres : la formation des techniciens frigoristes en matière de gestion du froid, la formations des agents douaniers pour l’identification et étiquetage des réfrigérants, le renforcement des centres techniques de formation et la sensibilisation des secteurs spécifiques et des consommateurs.



Par ailleurs, 4 centres techniques ont été équipé, 144 techniciens ont été formés dont 60 pour le secteur informel, 110 agents douaniers sont également formés, 10 identificateurs de réfrigérants ont été remis à l’Administration Générale des Douanes (AGD), 50 Jeux d’équipements et d’outils appropriés ont été remis aux 50 premiers techniciens formés. Pour les deux prochaines années (2018-2020), le BNO compte monter entre autres, un réseau de quatre centres de récupération de recyclage de réfrigérants afin de diminuer la pression sur la demande de réfrigérants non écologiques, former plus 200 agents douaniers, 500 techniciens frigoristes sur la technologie de pointe, l'élaboration d’un protocole inter-institutionnel entre l’INFP et l’AGD ».



HL/ S/ HaïtiLibre