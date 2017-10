Haïti - Politique : Vers l’intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques de développement





Lors du dernier Forum national sur la propriété intellectuelle qui s’est tenu à l'hôtel Marriott de Port-auPrince, Mme Olgatte Abdou, la conseillère de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour les Pays les Moins Avancés (PMA), a déclaré que « l'intégration des PMA dans l'économie mondiale du savoir est l'une des priorités de l'OMPI » Elle s’est réjouie de l’initiative de ce Forum prise par le gouvernement haïtien « qui cherche à élaborer des stratégies appropriées en vue d'intégrer la propriété intellectuelle dans ses politiques publiques de développement ».



Daniel Denis, le Directeur Général du Ministère du Commerce a assuré les participants que son Ministère mettra tout en œuvre pour traduire en mesures concrètes les décisions qui sortiront de ces assises nationales. Selon-lui « ces mesures permettront d'améliorer le cadre légal de développement de la propriété intellectuelle et industrielle d'Haïti ; de sensibiliser toutes les instances concernées et d'inciter à l'innovation ; d'intégrer cette filière innovante dans le cursus des écoles professionnelles et des universités ; de sensibiliser les MPME [Micros, Petites et Moyennes Entreprises] à protéger leurs créations ; de mettre en valeur les indications géographiques et les appellations d'origine sur tout le territoire national ; de sensibiliser les promoteurs d'arts, les créateurs littéraires sur l'importance d'enregistrer leurs œuvres et enfin de sensibiliser les parlementaires sur l'importance de ratifier les traités internationaux auxquels adhèrent Haïti et de promulguer des lois nationales relevant de la matière ».



De nombreux thèmes ont été abordé et fait l’objet de débat au cours de ce Forum de deux jours : la coopération technique de l'OMPI en faveur des PMA ; le rôle de la propriété intellectuelle dans la réduction de la pauvreté, la promotion du développement et la création de richesse ; le cadre juridique et institutionnel de la propriété en Haïti ; l'importance du partenariat entre les universités, les instituts de recherche et de développement et les secteurs public/privé pour la gestion et la promotion et la commercialisation des actifs de la propriété intellectuelle ; les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et les expressions culturelles traditionnelles ; la source de promotion et de valorisation des produits locaux ; la propriété intellectuelle et les questions publiques ; l'utilisation de la propriété intellectuelle pour la promotion de l'innovation et la compétitivité des entreprises dans l'économie numérique ; la facilitation d'accès aux informations scientifiques et techniques ; l'intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques de développement et le rôle et la contribution de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans la promotion des industries créatives en Haïti et les responsabilités des titulaires de droits.



HL/ S/ HaïtiLibre