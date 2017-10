Haïti - FLASH : Le Sénateur Kedlaire Augustin agressé et menacé





Dans une lettre adressée au Président du Sénat, Youri Latortue, le bureau du Sénateur du Nord-Ouest Kedlaire Augustin (PHTK) informe que « le vendredi 27 octobre dernier, un groupe d'individus se réclamant d'anti-tèt kale, ayant à leur tête le journaliste Eddy Jacson Alexis, ex Porte-parole de l'ancien Président de facto Jocelerme Privert et ex journaliste à radio Kiskeya, ont agressé le Sénateur et ont proféré de sérieuses menaces. Ils ont commencé par lancer des propos malsains contre les proches du pouvoir en place, avant de décider de s'attaquer directement à la voiture du Sénateur, qui était venu participer à l'enregistrement de l'émission “Intérêt Public” à l'invitation de la présentatrice Lilianne Pierre-Paul.



Visiblement trop violents, les 3 agents de la Brigade d'Intervention Motorisée (BIM), affectés à la sécurité de la station, était insuffisants pour les empêcher d'accomplir leurs actes. Il a fallu le renfort de plusieurs autres agents de la Police Nationale d'Haïti avant de maitriser la situation.



Le bureau du sénateur Augustin condamne avec la plus grande rigueur ces actes barbares qui participent de la volonté de l'opposition de créer un climat d'instabilité politique attentatoire au développement économique du pays et à la souveraineté nationale [...] »



HL/ HaïtiLibre