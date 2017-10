Haïti - Culture : L’économie orange un rôle important dans le développement du pays





Lors de la Journée de dialogue sur l'Économie orange haïtienne, qui s’est tenue récemment au Centre de Convention de la Banque de la République d’Haïti (BRH} à l’initiative de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) autour du thème « L'économie orange haïtienne peut-elle jouer un rôle pour le développement du pays sur le marché régional et global ? » Limond Toussaint, le Ministre la Culture est intervenu sur la création, l’innovation et l’entrepreneuriat dans l’économie orange Haïtienne.



Rappelons que l’Économie Orange est définie à travers les industries créatives qui regroupent tout un ensemble hétérogène d’activités telles que : les arts et les métiers traditionnels, l’édition, la musique, les arts visuels et de la scène, le cinéma, la télévision, la radio, les nouveaux médias etc...



Pour Gilles Damais, Chef des opérations pays de la BID « Haïti, est un pays très créatif et culturellement riche » et peut compter sur le support de la BID, en matière de ressources pour développer son économie orange ajoutant « Nous croyons fermement que les industries créatives peuvent jouer un rôle important dans le développement d’Haïti »



Extraits du discours de Ministre Limond Toussaint :



« [...]



Des études ont été entreprises en Haïti sur plusieurs chaines de valeur à fort potentiel. Par contre, les industries culturelles et créatives n’ont pas été retenues. La filière artisanale d’art a été étudiée et de gros investissements ont été consentis par des bailleurs de fonds internationaux pour son développement au cours des vingt-cinq dernières années. Cependant, cette filière ne saurait être pleinement compétitive sans son intégration à une politique beaucoup plus large de soutien aux industries culturelles et créatives.



Notre dialogue d’aujourd’hui se veut ESSENTIEL. Haïti est un bastion impressionnant de créateurs. Ces derniers sont capables d’alimenter les principales filières économiques de la culture. Notre patrimoine culturel tant du point de vue matériel qu’immatériel constitue aussi l’un des principaux avantages compétitifs des industries culturelles et créatives d’Haïti.



[...]



La culture étant de nos jours l’un des secteurs dynamique de l’économie mondiale, peut servir de levier au développement économique et social d’Haïti, notamment dans la lutte contre la pauvreté et la création de richesse



[...]



Dans cette perspective, le Ministère de la Culture et de la Communication prévoit dans son plan d’action 2017-2018 de réaliser la cartographie et l’analyse des industries culturelles et évaluer leurs effets sur l’économie Haïtienne



[...] »



HL/ HaïtiLibre