Haïti - Sécurité : Démenti du Secrétaire d'État à la Sécurité





Suite à la publication sur les réseaux sociaux, d'une information faisant état de l'assassinat lundi matin de deux policiers au niveau de la Commune de Carrefour, Léon Ronsard Saint-Cyr, le Secrétaire d'État à la Sécurité Publique, apporte dans une note un démenti formel à cette information et en profite pour exhorter la population à se méfier de ces nouvelles diffusées à travers des canaux non officiels.



« Le Bureau du Secrétaire d'État à la Sécurité Publique déplore ces agissements, qui projettent une mauvaise image du climat de sécurité en Haïti et rassure la population qu'il fera de son mieux pour les tenir correctement informés ».



HL/ HaïtiLibre