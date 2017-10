Haïti - Diaspora : Hommage à 3 grandes dames de la communauté haïtienne de Chicago





Samedi, Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti à Chicago répondant à l‘invitation des organisateurs d’une soirée d’hommage à 3 grandes dames de la communauté haïtienne de Chicago a délivré en cette circonstance un court discours que nous vous invitons à partager.





Discours du Consul Lesly Condé :

«Mesdames et messieurs,



Ayant reçu l'invitation à être parmi vous ce soir, je n'ai pas hésité un moment parce que j'étais sûr de me retrouver en excellente compagnie, et de participer à une activité visant à apporter un peu de gratification à trois personnes extraordinaires qui, grâce à leur sens du devoir et à leur inlassable philanthropie, ont touché bien des vies au sein de cette Communauté. C'est avec grand plaisir que je vous salue tous au nom du Consulat Général d'Haïti à Chicago.



Pour avoir côtoyé ces trois charmantes personnes, et collaboré avec elles de près comme de loin, je peux dire qu'elles méritent toute l'attention dont elles sont l'objet ce soir. J'ajoute donc ma voix à celle de la Communauté pour leur dire toute mon admiration et tout mon respect.



Madame Kettlie Acacia Luckettest bien connue et très appréciée au sein de la Communauté. Son inépuisable patience et son sens de l'équité font d'elle une travailleuse sociale compétente et une précieuse alliée pour tous les membres de cette Communauté qui, à un moment ou à un autre, ont besoin de son expertise. Nous pouvons nous réjouir d'avoir parmi nous une personne hautement qualifiée qui est toujours prête à se partager et à mettre son expérience au service de sa Communauté.



Madame Macdanne Edmond est également bien connue et admirée au sein de cette Communauté dans laquelle elle a pratiquement grandi. Cette mère dévouée et superbement attentionnée réside à Skokie depuis plus de deux décennies. Le rôle de mère qu'elle remplit de façon impeccable, ne l'empêche pas de mettre ses multiples talents au service de cette Communauté. Ce qui rend Mme Edmond absolument impayable, c'est la gentillesse avec laquelle elle traite tous ses clients, payants ou non payants. De plus, je trouve son attachement à notre terre natale particulièrement admirable. Je la remercie pour toute l'aide qu'elle apporte aux plus démunis.



Enfin Madame Marie Yolène Malary est une travailleuse sociale au grand cœur que toute la Communauté connaît, aime et respecte. Depuis un bon nombre d'années, elle met sa compétence au service de cette Communauté, plus précisément de tous ceux qui ont le plus désespérément besoin d'aide et d'accompagnement. Tout cela fait partie de son travail, mais elle possède cette générosité additionnelle, et ce respect inné de la personne humaine. Elle va souvent au-delà de ce que prescrit son travail. Pour cela, la Communauté entière l'admire et la respecte



Je terminerai en remerciant les organisateurs de cette activité qui ont eu l'énorme gentillesse de m'y inviter. Je remercie aussi ces trois merveilleuses dames. Je les remercie d'être ce qu'elles sont, et de faire ce qu'elles font car elles ont un peu ranimé ma confiance en la nature humaine. Enfin, je vous dis à tous : merci de votre hospitalité ! »



HL/ HaïtiLibre