Haïti - Formation : Départ pour Cuba de 21 cadres boursiers de la DINEPA





Lundi au Palais National, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant en présence d’Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, de Guito Edouard le Directeur Général de la Direction Nationale d’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), des Ambassadeurs de Cuba, de la Suisse et du Royaume d’Espagne, a participé à la cérémonie de départ de 21 boursiers de la DINEPA dans le cadre d’une formation à Cuba dans les domaines de l’ingénierie hydraulique et électromécanique.



Cette formation s’inscrit dans le cadre des efforts de coopération et du soutien des gouvernements cubain et espagnol aux autorités haïtiennes pour le renforcement de certaines institutions publiques.



Dans son intervention, le Chef de l’État a déclaré « Alors que Cuba dispose d’une abondante expertise en matière d’ingénierie et d’électromécanique dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement [...] l’Espagne permet aux deux pays frères de la Caraïbe de converger, pour trouver des solutions durables aux défis et enjeux de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti", a déclaré le Président Moïse.



Après cette formation d’un mois, « le gouvernement devra exploiter de manière exemplaire l’expertise de ces cadres techniciens » a insisté le Président Moïse.



HL/ HaïtiLibre