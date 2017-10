Haïti - Caricom : Première Édition du mois de l'énergie en Haïti





Lundi à l'Université Quisqueya, le Président Jovenel Moïse, a participé au lancement de la première Édition du mois de l'énergie de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) en Haïti. Cette première édition qui prend la forme d'un forum et d’une exposition autour du thème « Repenser l'énergie : Façonner une communauté résiliente », est une initiative conjointe de la cellule Énergie du ministère des Travaux publics et de l'Unité Energie de la CARICOM. Cette année, le rôle des énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolien et biomasse) et l'importance de l'utilisation efficace des ressources seront au premier plan.



Lors de ce forum, Devon Gardner, le Directeur du programme énergétique de la CARICOM, au nom du Secrétaire général Irwin LaRocque, a exhorté les gouvernements et les entités privées à travailler pour le développement durable et la résilience face aux changements climatiques, insistant « La résilience environnementale, sociale et économique proposée par le Plan stratégique du Caricom pour cette période de cinq ans, peut dériver de systèmes énergétiques conçus en fonction de la réalité des pays » ajoutant que « la protection des écosystèmes, la production d'eau et la sécurité alimentaire sont nécessaires ».



Les différentes sessions et ateliers de travail prévus dans le cadre de cette activité qui mobilisera plusieurs personnalités du secteur énergétique ont pour objectifs, entre autres à formuler de nouvelles politiques énergétiques, à résoudre les principaux problèmes énergétiques et promouvoir une coopération fondée sur les besoins et l'intérêt commun de la Communauté tout en célébrant les avancées importantes dans la région dans sa transition vers le développement durable. Ces activités visent également à former, informer et sensibiliser les décideurs, les acteurs et la population en général aux questions énergétiques.



Cette année, un Prix sera décerné à une personnalité du secteur de l'énergie pour récompenser ses contributions apportées au développement durable de la région.



SL/ HaïtiLibre