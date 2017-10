Haïti - Santé : Le Ministère de la Défense se donne une image sociale....





Vendredi et samedi à Petite-Rivière de l’Artibonite lors d’une clinique mobile réalisée sous les auspices du Ministère de la Défense, 590 personnes, âgées entre 15 et 84 ans, dont 376 femmes ont bénéficié de soins de santé.



Une séance de formation et d’informations a débuté la première journée avec les patients où il a été question notamment de diphtérie, d’hypertension, de diabète, de tuberculose, de malaria et des Maladies Sexuellement Transmissibles (MTS). qui s’est conclus par une séance de partage sur l’importance de l’hygiène des mains et la nécessité d’utiliser des préservatifs pour éviter les MTS.



La file de patients était longue pour recevoir des soins, mais, du Docteur Jacques Joseph Philogène (Directeur de la Défense Civile) au Docteur Saviens qui représentait la Direction Départementale du Ministère de la Santé Publique, en passant par les Docteurs Adolf Alzuphar, Marie Joseph Camy et Jean Robert Legros et les infirmières du Service de Santé, n’ont pas ménagé leurs efforts pour venir en aide à une population dont les soins de santé sont inaccessibles.



Interrogé sur le déroulement de cette clinique mobile, Wilio Eugène le Coordonnateur du Conseil d’Administration de la première section Bacoussin 1, n’a pas caché sa satisfaction et félicité les autorités du Ministère de la Défense pour cette initiative. Il a encouragé le Ministère à la dupliquer dans toutes les communes du pays où les infrastructures sanitaires sont quasi inexistantes. Il a dit avoir également apprécié l’assistance des militaires du corps du Génie qui était nécessaire au bon déroulement de l’activité.



Le Colonel Louis Marcelin Daniel, Directeur Général du Ministère de la Défense, en visite sur les lieux, a réitéré la détermination citoyenne du Ministère à construire une armée dont la mission concourrait au développement socio-économique d’Haïti. Il en a profité pour annoncer d’autres cliniques mobiles prévues à Carrefour et à Léogâne pour le début novembre.



HL/ HaïtiLibre