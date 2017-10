Haïti - FLASH : Congé à l’occasion de la fête des Morts et de la Toussaint





Le Ministère de la Communication informe qu’à l’occasion de la fête des Morts et de la Toussaint, les bureaux administratifs, les écoles, le commerce et l’industrie chômeront, le mercredi 1er et le jeudi 2 Novembre 2017, sur tout le territoire national.



Au nom du Gouvernement, le Ministère de la Communication exhorte la population à la prudence dans le respect des principes de sécurité publique.



HL/ HaïtiLibre